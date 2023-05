Shopping, produits artisanaux et Harley Davidson: «Gout de look» arrive le 20 mai

L’ASBL Gestion Centre Ville Mons relance le 20 mai l’événement « Gout de look » à partir de 11h. Tous les amateurs de shopping, produits artisanaux sucrés et boissons alcoolisées ainsi que des motos Harley Davidson sont les bienvenus !

Un énorme gâteau de 700 parts sera réalisé par le maître chocolatier Marcel Leroy et l’école « EAFC Jean Meunier » de Jemappes. À l’achat d’une part de gâteau, le public aura la possibilité de gagner une des 5 enveloppes contenant un chèque-cadeau « Dragon d’Or » d’une valeur de 100€! Des écoles d’hôtellerie de la région présenteront leurs créations. D’autres surprises gustatives seront à découvrir…

Une exposition, un défilé et un concours

Aux mêmes heures, un stand de grimage gratuit pour les enfants se tiendra à la rue des Fripiers et vers le bas du piétonnier.

Un grand défilé de mode des commerçants du centre-ville sera présenté par David Jeanmotte. Le défilé se déroulera de 15h à 17h sur la Grand-Place de Mons avec un accès libre et gratuit. Un podium sonorisé sera mis en place pour des mannequins bénévoles qui porteront les vêtements et accessoires choisis par les commerçants. Le défilé mettra en lumière la diversité, la qualité et l’originalité des petites boutiques du centre-ville. Pour les spectateurs, un concours pour remporter des paniers garnis de délicieux produits est organisé sur place.