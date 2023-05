Grace, 17 ans, ne se préoccupe pas d’une boule sur son abdomen sauf que...: «Quand j’ai découvert la vérité, c’était irréel»

Originaire de Glasgow, c’est en décembre 2020 que tout a commencé pour Grace. À l’époque, l’adolescente avait remarqué une grosseur au niveau de son abdomen mais l’avait ignorée. Cependant, au fil du temps, la jeune fille a commencé à ressentir des douleurs de plus en plus fortes à la poitrine et aux côtes.

Inquiète, elle décide alors de consulter et apprend peu de temps après que la grosseur était en réalité une tumeur. Dans un premier temps, Grace a subi une chimiothérapie et deux opérations. Mais en février de cette année, de nouvelles analyses que la tumeur avait regagné du terrain. Elle s’apprête donc à subir sa deuxième chimiothérapie.