«Je suis désolé»: Rafael Nadal forfait pour le Masters 1000 de Rome, à trois semaines de Roland Garros

Rafael Nadal a déclaré forfait pour le tournoi de tennis Masters 1000 de Rome, qui débute le 10 mai, et qui est l’un des derniers rendez-vous pour préparer Roland Garros.

L’Espagnol a annoncé lui-même son renom sur les réseaux sociaux. « Je suis désolé de vous annoncer que je ne pourrai pas être à Rome. Vous savez tous combien cela me fait mal de rater un autre des tournois qui ont marqué ma carrière professionnelle et personnelle pour tout l’amour et le soutien des tifosi italiens ».