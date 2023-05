Un audit logement accordé aux citoyens porteurs d’un projet de rénovation énergétique à Ath: «La ville s’est engagée à réduire ses émissions de CO2 de 40% d’ici à 2030»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La crise énergétique a eu un impact certain sur les ménages, à tous les échelons sur notre territoire. Pour de nombreux citoyens, l’augmentation constante des prix de l’énergie ne leur permettait plus de voir la vie avec sérénité. Le sentiment d’inquiétude et de peur se démarquait davantage. Beaucoup ne s’accordaient d’ailleurs plus de temps pour la pratique d’autres activités, quitte à sacrifier les quelques instants de détente bien utiles au développement personnel.

Face à cet enjeu énergétique essentiel, certaines villes tentent de venir en aide aux citoyens. À Ath, la commune a décidé de proposer un audit énergétique gratuit aux citoyens athois porteurs d’un projet de rénovation énergétique pour leur habitation. 37 % des émissions de dioxyde de carbone sur le territoire athois proviennent de l’habitat.