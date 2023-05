Découvrez nos coups de cœur du week-end en région verviétoise: Parade Lumineuse, salon du bien-être animal et découvertes artistiques

Bonne nouvelle : la Parade Lumineuse revient pour une deuxième édition à Dolhain. Organisée par le Comité XIV, elle revient 6 ans après la 1ère édition. Pour assister à cet événement tant attendu et observer les chars, groupes et chorégraphies, rendez-vous le samedi 6 mai à partir de 22h.

L’événement se déroule dans la cour intérieure du Malmundarium, et en cas de pluie dans la salle du chapitre. L’entrée est gratuite. Plus d’informations au 0478/68.79.57

Plusieurs chorales des villages de la commune de Malmedy se rassemblent ce dimanche pour le concert « Les Villages en Chansons », de 17 à 19h. Vous pourrez y découvrir la Sainte Cécile de Ligneuville et Pon, l’Étoile Wallonne de Chôdes, la Caecilia de Géromont et la Sainte Cécile de Bellevaux.

L’événement se déroule à l’Athénée Royal Thil Lorrain, rue Thil Lorrain nº1-3 à Verviers. Un bar sera mis à disposition durant la journée, et un barbecue sera disponible de 11h30 à 15h. Les animaux de compagnie sont admis. Plus d’information par téléphone au 087/33.47.56 ou par mail à l’adresse info@svpa.be

Avis aux amis des animaux : la 2ème édition du salon du bien-être animal se tient ce samedi 6 mai, de 10h à 18h. Plus de 20 exposants sont à retrouver sur place, comme la brigade canine de la police de la zone Vesdre ou encore un cours d’obéissance de 11h à 14 de l’École d’éducation Canine J. Cokaiko. Des ateliers pour enfants et adultes ainsi qu’une tombola sont organisées tout au long de la journée.

Les œuvres sont à découvrir dans les galeries Filiale et Kunstautomaten, au loft Boogie Hebel, au musée IKOB, à l’association KuKuK et Alter Schlachthof et au studio d’artistes W. Bindung. L’entrée est gratuite. Plus d’informations au 0497/65.21.22 ou sur le site internet de l’événement.