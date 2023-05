Belgique et France ambitionnent de renforcer leur souveraineté énergétique et militaire: «Nous avons discuté des engagements pris sur l’éolien offshore»

Le chef du gouvernement fédéral était parti tôt vendredi afin de rencontrer, pour la cinquième fois en une dizaine de jours, la CEO d’Engie Catherine MacGregor, dans le cadre des négociations en vue de la prolongation des réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3. L’ambition reste à ce stade de conclure un accord d’ici l’été, portant notamment sur le coût des déchets ou encore le partage des investissements et des gains.

Le nucléaire a également été développé. « Le fait que et la France et la Belgique aient un avenir nucléaire est une bonne chose pour les deux pays », a fait valoir Alexander De Croo, rappelant que la Belgique a investi 100 millions d’euros dans la recherche sur le développement de petits réacteurs nucléaires de nouvelle génération (SMR, Small Modular Reactor).

Par ailleurs, les Premiers ministres ont procédé à une signature officielle de soutien au lancement de Rely, une association du groupe industriel français Technip Énergies et du liégeois John Cockerill visant à devenir un « fournisseur unique de solutions intégrées et compétitives » d’hydrogène vert et de ses dérivés.

La Belgique et la France se sont aussi engagées à renforcer leur coopération en matière de Défense. « L’agression de la Russie contre l’Ukraine a mis en évidence l’urgence de renforcer cette coopération en matière de défense. Dans ce sens, les deux pays vont travailler au renforcement de leur industrie de défense et à la promotion des synergies industrielles et commerciales, pour gagner en compétitivité, en capacité d’innovation et en autonomie stratégique », a déclaré Alexander De Croo.

Belga

La déclaration signée vendredi précise ainsi que « les deux gouvernements étudieront ensemble les défis et opportunités liés à la consolidation européenne dans le secteur de la défense, en veillant à préserver les intérêts stratégiques de leurs pays respectifs. »

La première rencontre « Val Duchesse » avait eu lieu en 2016 dans ce château bruxellois après les attentats terroristes qui avaient endeuillé les deux pays. Ces réunions visent à accentuer la coopération franco-belge dans les matières régaliennes : intérieur, justice, défense ou encore affaires étrangères.

Ces thématiques étaient dès lors à l’agenda de la réunion bilatérale, avec un accent porté à la lutte contre le trafic de drogue. La nouvelle commissaire nationale drogue, Ine Van Wymersch, était d’ailleurs présente.

Dans la déclaration signée vendredi, la Belgique et la France se sont engagés à renforcer leur coopération, avec une attention particulière au risque de déplacement de la criminalité organisée d’Anvers vers d’autres ports, comme Dunkerque et Le Havre.