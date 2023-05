Padel: voici les Belges qui iront aux Jeux européens

Pour la première fois, le padel est inscrit au programme des Jeux européens. Les compétitions se dérouleront du 21 au 25 juin 2023 à Cracovie. Le COIB et Padel Belgium ont officialisé les sélections féminine, masculine et mixte (4 hommes et 4 femmes) :

Dames : Helena Wyckaert – An-Sophie Mestach et Elyne Boeykens – Dorien Cuypers