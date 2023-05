Alexander De Croo apporte son soutien à Petra De Sutter dans le cadre de l’affaire Bpost: «Elle a toute ma confiance»

« Elle a toute ma confiance. Elle a l’expérience et une bonne connaissance » du dossier, a-t-il fait valoir. Selon le Premier ministre, la vice-Première ministre Groen a « toute la capacité pour mettre en place les mesures de gouvernance appropriées » au sein de bpost.

Au moins un des deux collaborateurs détachés et payés par bpost au sein du cabinet de la ministre suivait activement la concession pour la distribution de journaux, marquée par des irrégularités, rapportaient jeudi matin De Tijd et L’Echo. Les journaux l’ont déduit de conversations WhatsApp entre le chef de cabinet de Petra De Sutter et l’ancien CEO de bpost, Dirk Tirez.