David, de Remicourt, fait découvrir des balades en pleine nature à ses 80.000 abonnés: «Avec un guide pratique pour les reproduire soi-même»

David Rigo, de Remicourt, a toujours été passionné par la nature mais sa vie de promeneur aguerri a pris un nouveau tournant en 2019, lorqu’il a lancé sa propre page Facebook sur laquelle il relayait les clichés de ses balades sauvages. « Au départ, je faisais des photos avec mon smartphone et je publiais celles qui me plaisaient le plus, nous explique-t-il. Rapidement, les abonnés se sont multipliés : ils appréciaient mes partages et voulaient davantage de contenu. »