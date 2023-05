La voiture de Paul Walker dans «Fast and Furious 4» vendue aux enchères pour 1,23 million d’euros

La célèbre voiture de cinéma a été vendue par la maison de vente aux enchères britannique Bonhams, en Belgique, lors d’une vente aux enchères en ligne.

On s’attendait à ce que la voiture rapporte plus d’un million d’euros. Selon Bonhams, la voiture a été construite selon les spécifications personnelles de Paul Walker, le héros des films « Fast and Furious ». Le modèle Skyline R34 GT-R, également connu sous le nom de « Godzilla », a été construit par le constructeur automobile japonais Nissan entre 1999 et 2002.