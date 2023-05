Il faut «réparer le Belgian Dream» et «l’ascenseur social», estime le président de l’Open Vld

Cette réparation de l’ascenseur social est même « le défi le plus important qui attend les libéraux en 2023 », selon ses écrits, publiés en amont du congrès de parti qui aura lieu du 12 au 14 mai. Et cela devrait commencer dans l’enseignement, selon le président de l’Open Vld.

Son constat est que la « promesse libérale de liberté et de progrès » est « sous pression ». Des défis comme la migration et le réchauffement demandent cependant non pas moins de libéralisme, mais davantage, estime le libéral.