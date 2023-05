A Binche et La Louvière, les règlements de police violent les droits humains des mendiants: «Il faut trouver un juste milieu entre ce qui est tolérable et ce qui ne l’est pas…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le service interfédéral de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale et l’Institut Fédéral pour la protection et la promotion des Droits Humains ont épluché la jurisprudence, et notamment un arrêt rendu en 2021 par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans l’affaire « Lacatus contre Suisse », « La première fois que la mendicité est reconnue comme un droit fondamental. Mais pas comme un droit absolu, » précise Christophe Blanckaert, collaborateur au Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale.

Les deux organes se sont ensuite penchés sur les règlements de police des communes belges. Parmi celles qui ne respectent pas les droits humains se trouvent Binche et La Louvière. Avec quelques points particulièrement problématiques...