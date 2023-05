Le 3e Coffee Beanz de Verviers ouvre ce samedi aux anciens guichets de la gare

Lire aussi Une success story est née à Hodimont: Ilyas va ouvrir son 4e point de vente en seulement 2 ans

On pourra y boire un café, classique, glacé ou aromatisé, mais aussi du thé, comme dans les deux premiers Coffee Beanz, ceux des rues de Hodimont et de la Station, près de Crescend’eau. Dans ces deux derniers, on propose des petits-déjeuners, notamment avec des omelettes... À la gare, on s’orientera plutôt vers les sandwichs et les viennoiseries.