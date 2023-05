Facile, la vie de piéton à Mons? Une enquête vousdemande votre avis

Facile, la vie de piéton à Mons ? C’est la question posée par une enquête du gouvernement fédéral, portée par le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet. Cette enquête est réalisée dans le but de faire un baromètre sur la mobilité piétonne dans tout le pays. Partagée par l’échevine de la Mobilité montoise, Charlotte de Jaer, le questionnaire traverse de nombreuses préoccupations : la sécurité des piétons, des vélos mais aussi de l’accessibilité du centre-ville pour les personnes à mobilité réduite.

Se déplacer de façon sûre

« Nous sommes toutes et tous piétons et piétonnes au quotidien. Pour aller à la boulangerie, à l’école, se promener… Nous avons le droit de nous déplacer de façon efficace, sûre et confortable. »