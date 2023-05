Tour final P2 | Meilleur buteur en P2B avec Naast, Nicolas Trussartveut conduire son équipe à la P1: «On a bien carburé toute la saison»

Le tour final débute ce week-end et c’est à un joli derby, auquel on a déjà pu assister cette saison, que l’on aura droit dimanche (15h) au stade Luc Payen. Le vice-champion de P2B, Naast, accueillera Houdeng, quatrième dans la même série. « On ne va pas cacher notre déception quant au fait de ne pas avoir décroché le titre », lance d’abord le buteur-maison, Nicolas Trussart. « On a quand même bien carburé toute la saison et que ce soit Neufvilles, Jemappes ou nous, les trois auraient mérité ce sacre. On s’est montré relativement constant et il faut maintenant se relever de la déception, passer au-dessus pour faire un bon tour final. L’objectif est toujours la montée en P1 ! »

Les Naastois y auront en effet cru jusqu’à la dernière journée, ce qui contraste avec l’exercice 2021-2022. « Ce qui a surtout changé, c’est qu’on a retrouvé une stabilité défensive. La saison dernière, près d’un but encaissé sur deux était le fruit d’une erreur individuelle, c’était un peu le folklore. Cette saison, on a bien rectifié ça et Paolo (NDLR : Busacca, le gardien) a aussi joué un grand rôle en sortant quelques ballons chauds. L’esprit de groupe est là, il est plus présent que les autres années. Et c’est aussi grâce à ça qu’on s’est plusieurs fois sorti de situations mal embarquées qu’on est parvenu à renverser la tendance, parfois dans les derniers instants du match. »