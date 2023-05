Deux sociétés diamantaires belges sanctionnées par les États-Unis «en raison de soupçons portant sur le financement du Hezbollah»

« Deux sociétés (Helics Gemb et MSD, NDLR) font l’objet de sanctions de la part des États-Unis en raison de soupçons portant sur le financement du Hezbollah », confirme un porte-parole de l’AWDC. « Nous affirmons clairement que les entreprises ayant commis des faits délictueux ne pourront jamais compter sur le soutien du secteur du diamant belge. Il revient maintenant à la Justice et au SPF Économie de prendre les mesures appropriées. »

L’administration américaine a annoncé à la mi-avril avoir mis au jour un réseau de blanchiment et de contournement de sanctions permettant de soutenir l’homme d’affaires et collectionneur d’art libanais Nazem Ahmed, considéré par les États-Unis comme le financier du Hezbollah.

Ce dernier soupçonne des dizaines de personnes et d’entreprises d’aider M. Ahmed à échapper aux sanctions américaines. Ces personnes sont aussi les cibles de sanctions, notamment le gel de l’ensemble de leurs avoirs aux États-Unis et l’interdiction à toute entreprise ou citoyen américain de faire des affaires avec elles, au risque d’être à leur tour visées par des sanctions.

Du côté de l’AWDC, on souligne encore que le secteur diamantaire anversois et les autorités belges appliquent la réglementation « la plus stricte au monde en matière de blanchiment ». « Les maillons faibles, c’est à Dubaï et Bombay qu’il faut les chercher. À tous les niveaux, nous plaidons pour davantage de contrôles et de transparence », conclut le porte-parole de l’AWDC.