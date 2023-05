Gennaro attend depuis 6 ans de pouvoir enfin vendre ses 22 appartements à Verviers: «Il y a des malfaçons dans 80% du bâtiment»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Grandeur et décadence : l’Amigo, douze ans après avoir été vendu à Gennaro Formisano, le patron de NG Fusion, est toujours en attente de son premier occupant, rue Herla, près du CHRV ! Cet ancien 4 étoiles, où la plupart des voyageurs passant par Verviers jetaient l’ancre depuis 1968 avant que l’Hôtel Verviers s’implante à Verviers ouest en 2011, fait bien pâle figure désormais. Pourtant, son acquéreur verviétois avait pu bénéficier d’un premier permis, encore valable à l’époque de l’achat. Il allait alors prévoir 22 appartements de standing. Le chantier sera attribué à l’entreprise BPC, du groupe CFE, établie à Grâce-Hollogne. Il sera rondement mené et achevé fin 2016. En avril 2017, voici la réception provisoire pour cette surface de 5.302 m². Et c’est alors que les tuiles ont commencé à se succéder.