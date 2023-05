Heureusement que les vacances de Pâques, pour les Flamands, et de printemps pour les francophones, ne coïncident pas. Cela permet de ne pas avoir encore trop de tracas sur les autoroutes. On pense surtout aux malheureux usagers qui empruntent, quotidiennement, l’E411 pour aller au travail. Et cela dans les deux sens. Entre Daussoulx et Aische-en-Refail en direction de Bruxelles. Et entre Thorembais-Saint-Trond et Dhuy vers le Luxembourg. Des travaux en deux phases qui seront terminés pour la fin… 2024 ! On parle de 210 jours ouvrables et d’un coût de 35,8 millions d’euros.