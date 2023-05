La série «Plus belle la vie» endeuillée ce vendredi soir: Michel Cordes, qui incarnait «Roland Marci», est mort par arme à feu

Terrible nouvelle venant de la France ce vendredi soir. Michel Cordes, comédien français très connu du public pour son rôle de « Roland Marci » dans « Plus Belle la Vie » sur France 3, a été trouvé mort par arme à feu dans sa maison de Grabels, rapport Midi-Libre.

Michel Cordes était auteur et metteur en scène de théâtre en plus de son activité de comédien. L’homme, âgé de 77 ans, avait emménagé il y a plus d’un an et demi à Grabels (dans l’Hérault en France).