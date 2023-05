Les voitures électriques, un véritable casse-tête en cas de pépin: «Il vous faudra nécessairement passer par un dépanneur»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce sont désormais plus de 100 000 Belges qui utilisent quotidiennement des véhicules électriques. Si leur conduite est de plus en plus conseillée par le politique en vue des efforts à fournir pour la transition écologique, leur implémentation dans notre parc automobile ne se fait pas sans quelques soucis.

Par effet mécanique, le nombre d’intervention sur des pannes de voiture électrique et hybride constaté chez Touring est en augmentation : de 2.510 en 2015 à 3.877 en 2021.

Pour 2022, le nôtre d’intervention sur des véhicules, uniquement électrique cette fois, est de 3.973 dont 1.822 ont nécessité un remorquage et 810 ont reçu un véhicule de remplacement. Ces chiffres s’expliquent par une augmentation de ce type de véhicule sur nos routes.

De nombreux remorquages

Un point d’attention sur les interventions concernant les véhicules électriques est la nécessité de faire appel à une grue pour soulever le véhicule.