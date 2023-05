«Il va simplifier la vie des Belges»: votre carte d’identité, passeport ou encore permis de conduire bientôt réunis dans «un portefeuille digital»!

Mathieu Michel, vous travaillez à un portefeuille digital dont la première version sera bientôt prête. Qu’est-ce que cela va apporter au citoyen ?

C’est comme un couteau suisse qui simplifiera la vie des citoyens. L’expérience digitale qu’on a dans le privé est très accessible, très simple. On a suivi ce modèle. En fait, c’est comme cacher la complexité de notre modèle institutionnel derrière quelque chose de simple et ne plus obliger les Belges à multiplier les contacts avec les administrations. J’aime l’analogie du robinet : on l’ouvre pour avoir de l’eau sans s’interroger sur la manière dont la tuyauterie est organisée derrière. C’est mon ambition avec le portefeuille digital : offrir un outil sécurisé, accessible, universel et facultatif, c’est important. Quand on crée des outils digitaux, on ne doit pas forcer les gens à les utiliser. Ils doivent s’imposer à eux par leurs qualités.