Couronnement de Charles III: tout savoir sur le roi du Royaume-Uni en vingt anecdotes

>1. L’ancien prince Charles est devenu l’héritier présomptif (le plus proche du trône) à l’âge de trois ans en 1952, et il est devenu le prince de Galles le plus longtemps en fonction en 2017. Il a été le premier héritier à voir sa mère couronnée en tant que souveraine.

>3. Le Roi a été le premier héritier du trône à obtenir un diplôme universitaire. Il a étudié l’archéologie et l’anthropologie au cours de sa première année à l’université de Cambridge, avant de passer à l’histoire pour le reste de son cursus. Sa Majesté a également passé un trimestre à l’University College of Wales à Aberystwyth (d’avril à juin 1969) pour apprendre le gallois.

> 4. À l’école, le roi a joué du piano, de la trompette et du violoncelle. Il a continué à jouer du violoncelle alors qu’il était étudiant à Cambridge et a participé à un concert symphonique de l’orchestre du Trinity College le 4 décembre 1967.

> 5. Il a obtenu ses ailes de la RAF en tant que Flight Lieutenant Wales en août 1971.

> 6. Il a commandé le HMS Bronington en 1976, alors qu’il servait dans la Royal Navy.

> 7. Il a créé l’organisation caritative « The Prince’s Trust » avec sa prime de départ de la marine, qui s’élevait à un peu plus de 7.000 livres sterling en 1976. L’organisation caritative a depuis soutenu plus d’un million de jeunes.

> 8. Il a été le premier membre de la famille royale à terminer avec succès le cours de formation du Parachute Regiment, avant d’être nommé colonel en chef du régiment en 1977.

> 9. Le roi, en tant que prince de Galles, a reçu le titre de « gardien des vaches » de la part des Masaï en Tanzanie en 2011, en reconnaissance de son travail d’agriculteur.

> 10. Dans l’île de Vanuatu, dans le Pacifique, il a reçu le titre de Mal Menaringmanu (grand chef) en 2018.

> 11. Il a également reçu le nom d’une grenouille : Hyloscirtus Princecherlesi ou Rainette magnifique du Prince Charles.

> 12. Champion des questions environnementales depuis plus de 50 ans, il a pour la première fois exprimé publiquement ses préoccupations concernant la pollution et les plastiques et leur impact sur le monde naturel en 1970.

> 13. À l’âge de 16 ans, il a assumé sa première fonction royale officielle en juin 1965, en participant à une garden-party étudiante au palais de Holyroodhouse.

> 14. Charles est un auteur. Il a écrit « The Old Man of Lochnagar », basé sur les histoires qu’il racontait à ses jeunes frères lorsqu’il était enfant. Le roi a également écrit des livres sur le monde naturel et l’environnement, notamment « Harmony » et « Climate Change, a Ladybird Expert Book ».

> 15. C’est un peintre passionné et une de ses aquarelles a été exposée à l’exposition d’été de la Royal Academy en 1987, après avoir été soumise de manière anonyme.

> 16. En 1975, Sa Majesté est devenue membre du Magic Circle, une société de magiciens de scène fondée à Londres en 1905, après avoir réussi son audition grâce à un tour de magie.

> 17. En 1980, il a participé au steeple-chase de Ludlow et a terminé deuxième. Sa Majesté a été un passionné d’équitation tout au long de sa vie et a joué au polo jusqu’en 2005.

> 18. Il a présenté les prévisions météorologiques sur la BBC. Cela s’est passé lors d’une visite des studios de BBC Scotland en 2012.

> 19. Il a acheté une Aston Martin DB6 Mark 2 Volante en novembre 1970, qui a depuis été convertie pour fonctionner au bioéthanol E85 fabriqué à partir de sous-produits des industries du vin et du fromage. Le Prince et la Princesse de Galles ont quitté Buckingham Palace dans cette voiture après leur mariage en avril 2011.