Michel Cordes, l’acteur qui incarnait Roland Marci dans «Plus belle la vie», est mort par arme à feu: «J’avais envie de me reposer», nous confiait-il il y a quelques mois

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour l’acteur à l’accent chantant (mais pas marseillais, précise-t-il : « je suis plutôt Languedocien, je parle l’occitan aussi »), avec lequel nous nous sommes longuement entretenus lors du Festival de la fiction TV de La Rochelle, en septembre dernier, la boucle était bouclée, après 18 années de bons et loyaux services. L’âme du Mistral s’effondrait en pleine place, après une partie de foot avec son arrière-petit-fils. « C’est une belle fin pour un acteur. Roland meurt paisiblement », nous confiait-il alors, souriant. Michel Cordes avait bien vécu la fin du feuilleton, d’autant plus, nous disait-il, qu’il avait « commencé à prendre des distances. De par mon âge, 77 ans, tout simplement, j’avais envie de me reposer. Je n’ai jamais vraiment habité à Marseille et c’était beaucoup de déplacements, de nuits à l’hôtel… ».

de videos

Mais quelques mois plus tard, le comédien était retrouvé mort chez lui, dans son pavillon de Gravels (près de Montpellier), dans le sud de la France, par arme à feu. Ou quand la réalité est bien plus tragique que la fiction. Que s’est-il passé au domicile du comédien, ce vendredi ?