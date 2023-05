Fleurus officialise la fusion de ses clubs de basket et dévoile ses plans pour redynamiser le sport pour tous

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une série de bonnes et positives nouvelles permettent aujourd’hui à la commune de Fleurus de remettre son sport à l’avant-plan. Cette volonté de refaire de Fleurus une « terre de sport » est nourrie, pour commencer, par la confirmation et l’annonce officielle de ce qui se murmurait déjà depuis quelques semaines : la fusion des clubs de basket du CFB et du Vieux-Campinaire.