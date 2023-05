Tour final P2 | Houdeng y croire à fond à Naast: «Mes joueurs attendent ce match avec impatience»

Les Spirous joueront face à une équipe qu’ils connaissent bien, ce dimanche à Naast, et contre qui ils ont dû se contenter d’un point sur six en championnat. Mais Giovanni De Frenza, le coach houdinois, se dit prêt pour la rencontre : « On s’attend à un match d’hommes, très engagé. Ça sera un match ouvert, tactique. De notre côté, on est en place. On a bien travaillé cette semaine. J’ai des joueurs sur le pied de guerre. Ils attendent cette rencontre avec impatience. Le terrain parlera. Que le meilleur gagne. On a à cœur de prendre cette partie et commencer ce tour final par une victoire. J’ai confiance en mon groupe. On n’aura pas d’excuse »,commente le coach. « En début de saison, notre objectif était de l’atteindre. Un tour final ne se joue pas, il se gagne. Maintenant, ça ne sera peut-être pas le meilleur qui gagnera. Ça sera celui qui sera le mieux préparé, le plus frais physiquement. Je pense que mes joueurs, à l’annonce de Naast comme futur adversaire, étaient contents. De toute façon, on doit s’attendre à devoir affronter tout le monde. On devra gagner quoi qu’il arrive. Il nous a fallu un peu de temps pour intégrer les automatismes et les jeunes. On est bien physiquement et tactiquement. On s’est adapté sur ce dernier tour. »

Côté noyau, le blessé de longue date, Dillis, n’est toujours pas remis de sa blessure.