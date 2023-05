L’armée soudanaise envoie des négociateurs en Arabie saoudite après trois semaines de combats

Alors que les frappes aériennes et les explosions ont continué à secouer toute la journée différents quartiers de Khartoum, l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane a annoncé en soirée avoir dépêché des négociateurs en Arabie saoudite, après 21 jours de combats ayant fait 700 morts, 5.000 blessés, 335.000 déplacés et 115.000 réfugiés.

Une décision qui tombe après trois semaines de combats qui ont fait des centaines de morts et qui menacent de plonger deux millions de personnes de plus dans la faim.

L’ONG Norwegian Refugee Council (NRC), dont les locaux ont été pillés, dénombre « au moins 191 morts, des dizaines d’habitations incendiées et des milliers de déplacés » dans cette région ravagée dans les années 2000 par un conflit ayant fait environ 300.000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l’ONU.

Afdal Abdel Rahim, elle, attend de passer en Egypte. « Quand la guerre a commencé, avec des bombardements et des frappes aériennes », raconte-t-elle à l’AFP, « nous avons quitté nos maisons et nous nous sommes enfuis à Wadi Halfa », la dernière ville avant l’Egypte où des milliers de Soudanais fuyant la guerre se pressent.

« Plus de 56.000 personnes » sont arrivées en l’Egypte, selon l’ONU, « 30.000 au Tchad », « plus de 12.000 » en Ethiopie et 10.000 en Centrafrique.

L’ONU prévient que 860.000 personnes, des Soudanais mais également de nombreux Sud-Soudanais retournant dans leur pays, pourraient traverser les frontières ces prochains mois et réclame 402 millions d’euros pour aider le pays, l’un des plus pauvres au monde.

Au-delà des victimes directes, cette nouvelle guerre fait progresser la faim, un fléau qui touchait déjà un Soudanais sur trois. Selon l’ONU, entre 2 et 2,5 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de malnutrition aiguë d’ici six mois si le conflit se poursuit.

Dans la ville côtière de Port-Soudan, épargnée par les violences, l’ONU et de plus en plus d’ONG tentent de négocier l’acheminement de ces cargaisons vers Khartoum et le Darfour où hôpitaux et stocks humanitaires ont été pillés et bombardés.