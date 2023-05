L’ouest du Canada frappé par des inondations et des premiers feux de forêt: «Des régions reçoivent de fortes précipitations en plus de la fonte rapide de la neige»

L’ouest et le centre du Canada, où se concentre une grande partie des terres agricoles, connaissent actuellement des conditions « anormalement sèches » voire une « sécheresse grave » par endroits, selon les derniers relevés du gouvernement canadien.

Vendredi, dans la province de l’Alberta, la plus touchée par les feux de forêt actuellement, il est fait état de plus de 70 feux actifs, et plusieurs hors de contrôle. Quelque 13.000 habitants sont visés par des ordres d’évacuation, selon les autorités.