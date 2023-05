La semaine de Benjamin Maréchal: «J’ai pu visiter la très secrète usine de Chimay»

Je suis en reportage à l’abbaye de Scourmont. Depuis le cimetière, mon contact me montre au loin le bâtiment interdit aux visiteurs, la brasserie. En bon journaliste, je lui demande quand même si je ne peux pas jeter un œil. Il a un contact, on va voir.

Je ne connais qu’une entreprise qui pourrait vendre dix fois plus et qui refuse de le faire. Je ne connais qu’une entreprise dont les dirigeants refusent la croissance. C’est la bière de Chimay, dirigée par… 13 moines trappistes. J’ai bien écrit 13.

Un business mondial

Qu’on comprenne bien l’enjeu. Il ne s’agit pas de boire une Chimay rouge ou verte en plus, je viens en réalité de réaliser que 13 moines tenaient tête à ABInbev avec un lance-pierre. Il suffit d’entrer dans Leuven, siège du géant brassicole, pour le comprendre. Que les moines me pardonnent : « l’or de Chimay semble fabriqué dans un bled, dans un atelier à peine plus grand que mon garage ». Des États-Unis à l’Italie, le succès est pourtant mondial. La Chimay est même devenue la bière officielle du Giro 2023. « On a un très bon délégué commercial en Italie » me glisse avec malice Jean, mon interlocuteur.