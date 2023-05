Charles Michel séduit par le roi Charles III: «Un homme charmant et spontané»

« On sent la tradition, on voit la mobilisation de la population et la présence de très nombreux dirigeants venus du monde entier », explique Charles Michel. « C’est un moment important pour les relations internationales. »

D’autant plus important depuis que le Royaume-Uni a quitté la grande famille européenne ? « Au moins aussi important. Les relations n’ont pas été faciles après le Brexit, mais il y a un apaisement sur l’essentiel : la paix, la stabilité du monde, la sécurité. » Avec la guerre en Ukraine en toile de fond. « On se retrouve entre membres de la grande famille des démocraties libérales. »