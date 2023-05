L’Office des étrangers annonce des mesures contre les agressions dans les centres fermés

Cette concertation s’est imposée à la suite des troubles qui ont secoué vendredi dernier le centre fermé pour personnes en séjour illégal de Merksplas, en province d’Anvers. Un membre du personnel avait alors été légèrement blessé et 12 personnes impliquées avaient été placées en isolement, sans compter les importants dégâts matériels.

La réunion s’est déroulée dans un climat d’écoute et les parties ont notamment convenu «que les mesures d’ordre prévues par l’arrêté royal seraient appliquées plus strictement, que la composition des groupes de résidents serait revue et que davantage d’encadrement serait prévu concernant la résilience du personnel», a précisé Mme Blondeel.