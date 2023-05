Basket (playoffsBNXT League): public debout, Liège, sur une autre planète, se qualifie contre Weert

LIEGE 90

WEERT 52

QT : 23-16, 29-12, 22-16, 16-8 RSW Liège Basket : 27/53 à 2 ; 7/23 à 3 ; 15 l.f. sur 20 ; 48 r. ; 26 a. ; 13 f. Potier 0-3, JOHN 4-5, Lemaire 5-2, Bogaerts 2-4, Bruwier 0-1, Noterman 0-8, DRAGAN 12-4, RODRIGUEZ 1-0, TUMBA 1-0, Cambo 8-0, Hagins 10-6, VAN DEN EYNDE 9-5 Weert Ac. Limburg : 16/38 à 2 ; 5/22 à 3 ; 5 l.f. sur 10 ; 37 r. ; 12 a. ; 19 f. MILLER 4-6, Goes 0-0, Afolabi 0-0, BRATHWAITE 2-0, THOLEL 9-2, Stroijl 0-9, Masnic 0-3, Vogelaar 2-0, WILSON 3-0, Van Holst 0-0, Hintzergen 2-0, BOTULI 6-4

Dans une salle très bien remplie, avec une mise à l’honneur de Messieurs Bailly et Jacob, deux anciens présidents de Ste-Walburge fusionné avec Liège, le team local entamait ses P.O. chez lui de la meilleure manière (4-0) mais B.A. Limburg s’accrochait avec Tholel. Impérial au rebond (Dragan) et intransigeant défensivement, Liège inscrivait 27-16… Onze nouveaux points dans la besace !

Pur basket

On ne voyait pas comment les Néerlandais allaient pouvoir réagir. Hagins déroulait quelques actions spectaculaires mais surtout de pur basket et de grand talent, le public s’extasiant sur des paniers de folie et des blocks-shoots descendus de la voûte céleste. Sans oublier les touchés de balles magiques de Rodriguez. Que le basket est simple et beau avec ce Liège-là ! Au repos : 52-28.

La suite restait en faveur de Liège. La relative faiblesse de l’adversaire était aussi à considérer, mais le mérite était celui du club de la Cité Ardente. Le coach Brad Greenberg terminait les cinq dernières minutes avec son excellent banc.