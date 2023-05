Nouvelle reconnaissance pour Kevin De Bruyne: le Diable rouge est dans l’équipe de la saison en Premier League (vidéo)

Alors que le championnat n’est pas encore terminé, la Premier League a dévoilé ce vendredi l’équipe-type de la saison 2022-2023. Comme prévu, on retrouve de nombreux joueurs de Manchester City et d’Arsenal. Kevin De Bruyne est bien présent.

Seulement cinq clubs sont représentés dans ce onze disposé en 4-3-3 : les deux Manchester (City et United), Arsenal, Liverpool et Newcastle. Avec 7 buts et 18 passes décisives, Kevin De Bruyne est l’un des hommes en forme des Cityzens, aux côtés de Haaland. Ce dernier est bien entendu présent dans ce XI type.