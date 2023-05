Couronnement de Charles III: le roi et la reine ont été couronnés à l’abbaye de Westminster (direct)

Le roi Charles III couronné

L’archevêque de Canterbury Justin Welby a déposé la couronne de Saint-Edouard sur la tête de Charles III. Peu avant, le souverain avait prêté serment de servir ses sujets et de protéger l’Eglise d’Angleterre dont il est le chef suprême, et avait reçu l’onction, protégé des regards par des paravents.

REUTERS

La reine Camilla couronnée

Camilla, épouse de Charles III, a été couronnée samedi à l’abbaye de Westminster, peu après le couronnement du souverain.

La reine de 75 ans, divorcée de son premier mari, est la seconde épouse de Charles, auparavant marié avec la princesse Diana, dont il avait divorcé en 1996.

La cérémonie de couronnement de Charles III et Camilla commence

La cérémonie religieuse du couronnement du roi Charles III, accompagné de la reine Camilla, a débuté samedi dans l’abbaye de Westminster à Londres, devant près de 2.300 invités.

Pour ce couronnement solennel, le premier au Royaume Uni depuis 70 ans, le roi de 74 ans, est entré dans l’abbaye vêtu du manteau d’Etat de son grand-père George VI, notamment suivi de ses pages, dont son petit-fils George, suivi de la reine, en robe ivoire brodée de fleurs.

Aux premiers rangs, l’héritier du trône, le prince William et son épouse Kate ont rejoint les autres membres de la famille royale, dont le prince Harry, en bonne place aux côtés de ses proches malgré ses violentes critiques contre le palais.

Photo News

Monté sur le trône en septembre dernier après la mort de sa mère Elizabeth II à 96 ans, le roi a été accueilli comme le veut la tradition par un enfant de la chapelle royale.

L’archevêque de Canterbury, Justin Welby, premier dignitaire de la religion anglicane, a ensuite procédé à la « Reconnaissance », visant à entériner le roi comme le vrai souverain du Royaume-Uni et de 14 autres Etats.

God save the King

« God save King Charles », a lancé Justin Welby, repris en choeur par l’assistance.

Devant les 2.300 invités, dignitaires étrangers comme le président français Emmanuel Macron ou la femme du président américain Jill Biden, célébrités comme l’actrice Judi Dench, représentants de la noblesse, responsables politiques et représentants de la société civile, le couple royal a effectué une prière silencieuse.

Le roi a ensuite prêté serment sur la bible. Au cours de la cérémonie, qui doit s’achever à 12H00 GMT, il recevra l’onction et sera couronné avec la couronne de Saint-Edouard.

Des tirs de canons retentiront dans tout le Royaume-Uni.

de videos

Camilla, 75 ans, sa deuxième épouse, doit être couronnée après lui.

Une foule nombreuse, joyeuse et parée aux couleurs du Royaume-Uni a fait le déplacement de tout le pays mais aussi de l’étranger pour assister à cet évènement historique et voir passer le couple royal.

Etre ici c’est « faire partie de l’avenir. C’est un couronnement, c’est une chose importante », s’enthousiasme Dave Giddings, 41 ans, venu d’Ecosse avec sa femme et son fils sur le Mall, pour assister au plus près à l’évènement, malgré la pluie.

Le prince Harry a pris place au troisième rang dans l’abbaye de Westminster

A son arrivée dans l’abbaye de Westminster, le prince Harry, en retrait de la monarchie britannique, a pris place au troisième rang. Il assiste au couronnement de son père Charles III, sans son épouse Meghan et leurs enfants, restés en Californie.

AFP

Invités mais tenus à l’écart, Harry, fils cadet de Charles III en froid avec la famille royale, et Andrew, frère du roi déjà privé d’engagement public, n’ont aucun rôle officiel lors de ce

Le roi Charles III et la reine Camilla quittent le palais de Buckingham

Le roi Charles III et la reine Camilla ont quitté samedi le palais de Buckingham dans une procession qui va les mener à l’abbaye de Westminster, où ils doivent être couronnés.

Charles et Camilla, en tenue de cérémonie blanche, se trouvent dans le « Diamond Jubilee State Coach », un majestueux carrosse tiré par six chevaux, long de 5 mètres et pesant 3 tonnes.

En tête de la procession, le Household Cavalry Mounted Band, la fanfare de la cavalerie. Des centaines de soldats se trouvent dans ce cortège, qui a démarré sur le Mall, la longue avenue partant de Buckingham jusqu’à Trafalgar Square puis va traverser Whitehall, le quartier des ministères, avant d’arriver à l’abbaye.

EPA

Des dizaines de milliers de personnes se trouvent sur le passage du cortège, acclamant le roi et la reine, malgré la pluie qui tombe de manière intermittente. Certaines campent sur le Mall depuis plusieurs jours, attendant dans l’excitation ce moment historique, le premier couronnement d’un souverain britannique en 70 ans.

Charles III doit être couronné à 11H00 GMT. L’archevêque de Canterbury posera sur sa tête la couronne de Saint-Édouard, une couronne en or massif sertie de rubis, améthystes et saphirs, et dotée d’une toque de velours violet ourlée d’une bande d’hermine.

Le carrosse « Diamond Jubilee State Coach » a été utilisé pour la première fois par la reine Elizabeth II en 2014. C’est le plus récent dans les Ecuries royales.

Mais à leur retour de Westminster, Charles et Camilla utiliseront le traditionnel « Gold State Coach », le carrosse doré de 1762 qui transporte les souverains britanniques lors des grands évènements. Il a été utilisé pour chaque couronnement depuis 1831.

Il est si lourd qu’il doit voyager au pas. Il pèse quatre tonnes, est haut de 3,6 mètres et long de 7 mètres. Il faut huit chevaux pour le tirer.

Charles et Camilla sont arrivés au palais de Buckingham

Le roi Charles III et son épouse sont arrivés au palais de Buckingham samedi matin vers 10h10 heure belge (9h10 heure locale). La procession depuis le palais vers l’abbaye de Westminster commencera à 11h20 (10h20 heure locale).

Le couple royal a passé la nuit à Clarence House, la résidence officielle de Charles III. Il avait été annoncé vendredi soir que Charles et Camilla avaient dîné à Clarence House et ne passeraient donc pas la nuit à Buckingham Palace.

REUTERS

L’abbaye de Westminster ouvre ses portes aux invités

L’abbaye de Westminster a ouvert ses portes aux invités, samedi matin, à quelques heures de la cérémonie de couronnement du roi Charles III. Les premiers participants sont entrés dans la cathédrale du centre-ville de Londres peu après 7h30 heure locale (8h30 heure belge).

Les invités les plus importants, dont les chefs d’État et les membres de la famille royale, ne devaient arriver que vers 10h30, puis le couple royal peu avant le début du service religieux à 12h00. Au total, plus de 2300 invités de 203 pays sont attendus.

Lire aussi Couronnement de Charles III : six militants anti-monarchie arrêtés à Londres, Human Rights Watch dénonce des arrestations «incroyablement inquiétantes»

Foule de fans

La foule rassemblée derrière les barrières est parée aux couleurs de l’Union Jack, le drapeau britannique, imprimé sur des t-shirts, des chapeaux, porté en étendard et fanions.

Phyllis Taylor, 60 ans, à l’élégante robe à fleurs, et son mari Steven 61 ans, costume noir et noeud papillon, sont venus de Glasgow en Ecosse pour « cette occasion très spéciale ».

REUTERS

« Nous sommes très enthousiastes, très fiers d’être Britanniques », s’enthousiasme-t-elle. « C’est un grand jour pour le pays, j’ai hâte », abonde Caba Mendes, Londonien de 21 ans, perche à selfie à la main.

Les 2.300 invités – une centaine de chefs d’Etat, représentants de familles royales étrangères, du Commonwealth, mais aussi des membres méritants de la société civile – ont commencé à prendre place à l’abbaye, tandis qu’au palais de Buckingham le balcon d’où le couple royal saluera la foule à l’issue de la cérémonie et assistera à une parade aérienne, a été habillé d’une tenture de velours rouge.

Unique en Europe

La cérémonie religieuse anglicane, au rite millénaire, doit commencer à 11H00 locales (10H00 GMT) et durer deux heures. Charles III, 74 ans, y sera acclamé, prêtera serment sur la bible, recevra l’onction et sera couronné, vêtu de lourds manteaux ancestraux de soie et d’or.

Camilla, 75 ans, sa deuxième épouse, sera également bénie et couronnée.

Charles III est devenu roi à la mort de sa mère Elizabeth II en septembre après 70 ans de règne.

Son sacre, unique en Europe, en est la confirmation religieuse.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak, de confession hindoue, y lira un verset biblique. Ses sept prédécesseurs vivants seront là.

Pour prendre en compte la diversité d’un pays où moins de la moitié de la population se dit désormais chrétienne, des représentants des principales religions participeront à l’une des processions.

Le couple royal repartira de l’abbaye dans une procession militaire spectaculaire, à bord du carrosse doré particulièrement inconfortable utilisé pour tous les couronnements depuis 1831.

Harry seul

Venu seul de Californie, le fils cadet du roi, Harry, très critique de la monarchie, n’aura aucun rôle actif, pas plus que le prince Andrew, frère du roi, mis sur la touche depuis un scandale sexuel.

Le couronnement coûtera des dizaines de millions d’euros, largement payés par le contribuable.

Alors que les Britanniques souffrent d’une inflation à plus de 10 % depuis des mois, le palais a tenu à mettre en balance ces dépenses et « l’énorme coup de pouce » économique d’un événement historique générant « un énorme intérêt mondial ».

Certains Britanniques n’en sont pas si sûrs. 72 % d’entre eux, selon un sondage YouGov vendredi, n’ont pas l’intention de participer aux festivités de ce long weekend prolongé d’un lundi férié.

Après le couronnement, des repas de voisinage et un concert à Windsor sont notamment prévus dimanche. La journée de lundi est fériée.

Elizabeth II, décédée à 96 ans, était extrêmement populaire. Son couronnement en 1953, à 27 ans, avait suscité une immense liesse.

AFP

Fierté nationale

Charles III, roi âgé, l’est beaucoup moins, moins apprécié notamment que William et Kate, souvent présents à ses côtés.

Ils l’étaient encore vendredi après-midi lors d’un rapide bain de foule que le souverain s’est accordé devant Buckingham.

La majorité des Britanniques restent pro-monarchie, mais ce soutien s’émousse chez les jeunes.

Les antimonarchistes, inexistants sous Elizabeth II, comptent manifester sur le parcours, notamment à Trafalgar square.

REUTERS

Quelques heures avant le couronnement, le Premier ministre Rishi Sunak a salué dans un communiqué « un moment d’extraordinaire fierté nationale », et la « constance, le dévouement et le service aux autres » de la monarchie.

« C’est une fière expression de notre histoire, de notre culture et de nos traditions », a-t-il dit.

Le couronnement a pourtant relancé le débat sur l’avenir de la monarchie, notamment dans les 14 autres royaumes dont Charles III est chef d’Etat. Le Belize et la Jamaïque ont déjà fait savoir qu’ils espéraient devenir rapidement des républiques, comme l’avait fait la Barbade en 2021.