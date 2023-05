Permis d’environnement de Brussels Airport: La Région bruxelloise envoieune série de demandes

Le gouvernement bruxellois s’est accordé jeudi, à l’unanimité de ses ministres francophones et flamands, sur le contenu de ces requêtes précises. Celles-ci portent notamment sur une extension de la nuit aérienne de 22h à 07h, contre 23h à 06h actuellement, comme la Flandre l’avait souhaité dans le cadre du permis d’environnement pour l’aéroport de Liège, ou, à défaut, sur un durcissement des Quota Counts (QC) de bruit admissibles la nuit des week-ends et de 06h à 07h.

Selon le ministre bruxellois de l’Environnement, Alain Maron (Écolo), le renouvellement de ce permis d’environnement est « le moment que la Flandre doit saisir pour opérer un rééquilibrage entre les enjeux de santé publique et les enjeux économiques. Elle doit suivre l’exemple de Schiphol, à Amsterdam ».

Bruxelles demande également une limitation des départs ou arrivées tardives, la fin des vols de nuit au-dessus des agglomérations et la limitation du tonnage des avions autorisés à survoler Bruxelles à maximum 200 tonnes entre 22h et 07h. La Région souhaite aussi que les vols entre deux destinations dont la durée de voyage en train est inférieure à six heures soient interdits.