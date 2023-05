«Mask Singer»: juré surprise dans le costume du Homard, Laurent Ruquier fait fureur auprès des internautes

Les enquêteurs de « Mask Singer » ont accueilli un petit nouveau ce vendredi soir, afin de remplacer Michèle Bernier, absente le temps d’un épisode afin d’assurer une représentation au théâtre. Pour bien faire, l’enquêteur surprise a fait son arrivée dans l’émission masqué, sous le costume du Homard, donnant l’occasion à ses camarades de travailler un peu avant de découvrir son identité. Si Jeff Panacloc a rapidement eu des doutes concernant son identité, Kev Adams et Élodie Frégé étaient complètement perdus après la diffusion des premiers indices. Après la prestation du Homard, sur le titre « Attention mesdames et messieurs » de Michel Fugain, le ventriloque a immédiatement reconnu sa voix. Il s’agissait bien de Laurent Ruquier, avec qui le comparse de Jean-Marc a souvent collaboré.

de videos

Lire aussi «Mask Singer»: un des quatre enquêteurs sera absent ce vendredi, voici pourquoi et qui va le remplacer (vidéo)

« On vient de démasquer l’homme le plus connu depuis cinq saisons dans Mask Singer ! » a lancé Kev Adams au moment de la révélation. Quelques minutes plus tôt, il s’était montré sceptique à l’idée de voir l’animateur faire des infidélités à France 2, une remarque pertinente quand on sait que les figures importantes des deux chaînes sont appelées à ne jamais apparaître chez la concurrence. Laurent Ruquier a d’ailleurs évoqué le sujet lors d’une interview donnée à Pure Médias, juste après son passage. « Je ne suis pas sûr que Delphine Ernotte, ça la dérange beaucoup. » a-t-il assuré, parant de la directrice de France Télévisions, et donc sa patronne actuelle. « Ça m’amusait. J’étais même candidat à le faire ! » a-t-il confié sur ses motivations, ajoutant, « Il y avait aussi l’idée qu’on ne puisse pas imaginer quelqu’un qui est sur France 2 venir sur TF1. »