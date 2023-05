L’école fondamentale libre ParkSchool à Forest rénove son réfectoire

L’école fondamentale libre Parkschool à Forest recevra une subvention de 80.000 euros de la Commission communautaire flamande (VGC) pour rénover le réfectoire de l’école. L’espace sera transformé en un lieu moderne et contemporain où de petits groupes d’élèves pourront manger confortablement et en toute tranquillité.

Le réfectoire de cette école est actuellement utilisé de manière polyvalente. Grâce à la subvention, l’école souhaite mieux délimiter les zones de repas, afin de créer un climat de repos et de convivialité. L’acoustique sera également améliorée par l’installation de panneaux acoustiques. Il y aura également plus de verdure et un nouveau mobilier moderne sera installé.