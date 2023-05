La Ville de Bruxelles lance sa nouvelle campagne de lutte contre la discrimination à l’emploi

La campagne intitulée « Fais la différence, ne la subis pas ! » offre une idée d’action et de pouvoir personnel face à ces situations du quotidien qui donnent souvent le sentiment d’être impuissant. La campagne de communication, essentiellement sur les réseaux sociaux, comprendra une série de supports vidéo et d’affichages ainsi que des ressources et outils pour lutter contre la discrimination.

« Dénoncer les discriminations, c’est toucher deux publics : ceux qui en sont victimes et ceux qui peuvent en être les vecteurs, parfois malgré eux. Les uns comme les autres doivent prendre conscience de ces mécanismes pervers qui, plutôt que de valoriser la multiculturalité de notre Ville, en font une source d’injustices qu’il est urgent de combattre. C’est pourquoi nous avons opté pour un message à la fois clair et dynamique, qui se focalise sur l’action. Nous avons bien conscience qu’un travail de répression face à ces discriminations doit également exister dans le même temps si l’on veut en venir à bout », explique Fabian Maingain (DéFI), échevin de l’Emploi à la Ville de Bruxelles.