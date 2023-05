Un record à Charleroi: la tentative de la plus haute pile de crêpes du monde, ce sera ici, ce 13 mai

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une idée un peu folle qui se matérialisera pas plus tard que samedi en huit, place Verte de Charleroi : ici, on tentera d’empiler le plus de crêpes possible, afin de battre le record mondial en la matière, 1 mètre 2, détenu actuellement par la maison de repos Saphir à Laeken en Belgique. Le record précédent (101,8 cm) avait été établi par James Haywood and Dave Nicholls au Centrer park de Rufford en Angleterre le 8 février 2016. Le tout premier record avait été initié par la Crêperie Colas le 8 décembre 2007 à Chateaugiron en France (73cm).

« L’idée est née lors d’un remue-méninges en réunion de comité de l’association des commerçants de Charleroi », confie Didier Colart, à la manette de cette idée folle. « Philippe, de l’Inno, a proposé qu’on organise un événement avec un record du monde pour donner une belle image de Charleroi. J’ai rebondi, parce que j’y avais déjà pensé, en proposant de créer la plus haute pile de crêpes du monde, ce qui a fait l’unanimité au sein du groupe », sourit encore Didier Colart, directeur entre autres, de DicoGames et de CharleRooms.