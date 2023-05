Mort de Michel Cordes: les stars de «Plus belle la vie» rendent hommage à l’acteur

Pour beaucoup, Michel Cordes, c’est avant tout l’interprète de l’inoubliable Roland Marci, tenancier du fameux bar Le Mistral de « Plus belle la vie », où il a officié pendant près de 20 ans. La figure qui semblait indéboulonnable au sein du quartier, avait finalement rendu l’âme quelques semaines avant l’épisode final, dans une séquence qui avait bouleversé les fans. Depuis vendredi, ces derniers ont d’ailleurs inondé les réseaux sociaux d’hommages et de pensées pour le comédien qui avait 77 ans. Quant à ses anciens camarades de « Plus belle la vie », encore stupéfaits depuis l’annonce, ils ont aussi tenu à lui rendre hommage avec des messages touchants, mais aussi des photos en guise de souvenir. Laurent Kérusoré, qui incarnait Thomas Marci, le fils de Roland, a choisi la sobriété pour exprimer sa douleur, publiant un carré noir sans légende, sur Instagram, tout comme Cécilia Hornu (Blanche Marci). Sobriété également pour Thierry Ragueneau, qui jouait le rôle de François, le fils aîné de Roland, et qui a tout simplement publié une photo de famille des Marci, dans ses storys Instagram.

D’autres stars du feuilleton de France 3 ont également eu une pensée pour Michel Cordes, comme Jérôme Bertin (Patrick Nebout), Alexandre Fabre (Charles Frémont), Pierre Martot (Léo Castelli), Rebecca Hampton (Céline Frémont), Sara Mortensen (Coralie Blain), ou encore Fabienne Carat (Samia Nassri). Cette dernière a publié une série de photos où elle apparaît avec le comédien et la jeune Romane Libert, qui jouait sa fille dans « Plus belle la vie ». « Parce que tu aimais rire, parce qu’il y avait en toi cette éternelle jeunesse d’esprit. Parce que tu partageais aussi avec nous toute ton expérience de vie, d’homme et d’artiste. Parce que tu étais entier, sensible et fougueux. Parce que tu étais l’icône de notre série, le pilier et le papa de tous les acteurs. Parce que tu aimais tellement la vie. » a-t-elle notamment écrit, en légende des clichés.