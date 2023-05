Un jeune homme entre la vie et la mort après une agression dans le Carré: «on ne se souvient plus de rien, on avait trop bu», ont raconté les deux agresseurs

En effet, l’homme était au sol et malgré cela, les deux autres continuaient à s’acharner sur lui. Plusieurs coups ont été portés au visage de la victime malgré le fait qu’elle était inconscience. Elle a été prise en charge par les secours et transportée en ambulance vers un hôpital de la région. Samedi, les jours de la victime étaient toujours considérés par les médecins comme étant en danger.

La nuit de vendredi à samedi, une bagarre a éclaté dans le Carré à Liège. Deux personnes s’opposaient à trois autres et rapidement l’un des garçons du groupe de trois s’est retrouvé en mauvaise position.

Les auteurs des coups ne justifient pas leur geste. En effet, ils ont indiqué lors de leur audition qu’ils ne se souvenaient de rien et qu’ils avaient bu beaucoup d’alcool.

Les suspects sont deux jeunes garçons nés en 2003 et 2004. Sur eux les enquêteurs ont découvert un couteau de cuisine ainsi que du cannabis et de la marijuana. Les suspects n’étaient pas connus de la justice. Ils ont été déférés samedi au parquet de Liège et leur dossier a été placé à l’instruction.