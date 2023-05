Poursuivi par la police, il crashe le véhicule volé contre un arbre de la drève de Mariemont

Un accident venait de se produire au cœur de la Drève de Mariemont qui relie la Chaussée de Mariemont à la rue de Bascoup, sur le territoire de La Hestre.

« Il s’agit d’une course-poursuite qui s’est terminée par un crash, contre un arbre de la Drève de Mariemont » nous informe le bourgmestre PS de Manage, Bruno Pozzoni. « Suite à un vol de véhicule, nos forces de police ont été alertées et se sont lancées à la poursuite de l’auteur. Ce dernier ne s’est pas arrêté, malgré les injonctions et a, au contraire, tenté de s’échapper. Mais il a perdu le contrôle de la voiture volée et s’est écrasé contre un arbre ».