Couronnement de Charles III: Katy Perry, Emma Thompson, et Lionel Richie parmi les autres célébrités aperçues à la cérémonie (photos)

Huit mois après être devenu roi, Charles III vient de célébrer son couronnement ce samedi 6 mai, lors d’une très attendue et somptueuse cérémonie. Parmi les 2300 invités, présents dans l’abbaye de Westminster, à Londres, plusieurs célébrités ont été repérées. Un nombre important de personnalités politiques était à prévoir, afin de représenter comme il se doit leurs différents États. On a bien sûr vu notre souverain, le Roi Philippe, accompagné de la reine Mathilde, mais aussi Charles Michel, en sa qualité de président du Conseil européen. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau était présent, tous comme les Premières dames américaine et ukrainienne, Jill Biden et Olena Zelenska. La royauté européenne était fortement représentée, avec Felipe VI et Letizia d’Espagne, ou encore Albert II et Charlene de Monaco.

de videos

Lire aussi Pourquoi le roi Philippe voyage-t-il vers Londres sans la reine Mathilde pour assister au couronnement de Charles III?

Côté people, il y avait également du beau monde ! Katy Perry a notamment fait une entrée remarquée, aux côtés du rédacteur en chef de Vogue UK, Edward Enninful. La chanteuse fait d’ailleurs partie des quelques artistes qui se produiront dimanche, au lendemain du couronnement, lors d’un concert spécial, qui aura lieu au château de Windsor. C’est également le cas de Lionel Richie, lui aussi présent à l’abbaye de Westminster durant le couronnement. Habitués des événements royaux, David et Victoria Beckham étaient aussi de la partie, comme Emma Thompson, Nick Cave, Judi Dench, ou encore Maggie Smith.