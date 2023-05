Sivry-Rance a inauguré son monument en mémoire aux 18 aviateurs morts durant la guerre 40-45 (photos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans la nuit du 3 au 4 juillet 1943, les habitants de Rance ont été surpris par le crash d’un bombardier quadrimoteur anglais Halifax Mk II. À son bord, on retrouvait six membres d’équipages dont 5 ont malheureusement péri. Le 9 mai 1944, un deuxième accident a eu lieu impliquant cette fois un Halifax Mk III canadien. On comptera 7 morts.