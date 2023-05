Lancement de la fête de l’Iris: Rudi Vervoort demande une meilleure reconnaissance de l’apport de Bruxelles au pays

Chaque année, c’est plus de 100 milliards d’euros qui sont générés par la Région de Bruxelles-Capitale. Le ministre président Rudi Vervoort (PS) demande une meilleure reconnaissance de l’apport de la capitale au pays. En cas de consensus sur une nouvelle réforme de l’État : « Bruxelles demandera un juste retour de la richesse créée sur son territoire, qu’elle réinvestira au profit de tous, citoyens, Bruxellois, travailleurs, navetteurs, et tous les Belges. »

Alors que Bruxelles fête sa 34 e année, Rudi Vervoort se confie sur l’horizon 2030 de la Région et son triple objectif de transition économique, sociale et environnementale. Le ministre-président rappelle que Bruxelles est candidate au titre de capitale européenne de la culture et il paraît confiant quant à une éventuelle victoire : « cette compétition, on a bien l’intention de l’emporter grâce à un projet unificateur » confie-t-il.