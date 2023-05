Drame à Solre-saint-Géry ce samedi: un motard perd la vie sur la N53

Un jeune homme y circulait à moto, suivant une voiture : celle-ci a voulu prendre à droite, surprenant le jeune motard ; celui-ci a fait un écart sur sa gauche, et aurait percuté le véhicule, éjectant le jeune pilote. Celui-ci est retombé lourdement au sol, tandis que sa moto, continuant sa route, est allée heurter une autre voiture arrivant en face.

Lire aussi Solre-Saint-Géry: le conducteur d’une camionnette perd la vie sur la N53

Plusieurs automobilistes se sont arrêtés et ont prévenu les secours : plus rien, hélas ne pouvait être fait pour la victime. Parmi les secours les pompiers de Beaumont, sous les ordres du lieutenant Renard, avaient affrété deux ambulances et un Smur. La chaussée est fermée à la circulation. Selon les témoins, la vitesse n’était pas à tenir en compte dans les circonstances de ce tragique accident.