«C’est mon idole!»: un joueur de Manchester City impressionné par Kevin De Bruyne à son arrivée au club

Kevin De Bruyne est le véritable maître à jouer de Manchester City depuis qu’il y évolue depuis 2015. Sa carrière et ses fulgurances sous le maillot des Skyblues ont forcément de quoi impressionner, même ses coéquipiers.

Dans un entretien au DailyMail, Jack Grealish s’est confié sur ses premières impressions en arrivant à Manchetser City à l’été 2021. Et il ne cache pas son admiration pour le Diable rouge. « J’étais un peu impressionné, un peu timide », raconte l’international anglais. « Pas dans ma personnalité, mais sur le terrain. Les gens criaient ‘Jack, passe le ballon !’ et je me disais ‘Put***, c’est (Kevin) De Bruyne, je ferais mieux de lui passer’. Vous voyez ce que je veux dire ? C’était mon idole ! »