Puppo a fait un tabac au Forum en faisant monter ses nombreuses fans sur la scène

Deux heures et demie en symbiose avec la gente féminine racontant sa vie en chansons agrémentées de longs monologues explicatifs pour expliquer les différentes époques de sa vie. Avec une projection de vidéos sur écran géant pour chaque thème, de son enfance à ses addictions pour le jeu, les femmes, ses moments de galère et sa résurrection qui font de lui aujourd’hui une star mondiale.

Monté sur ressorts, il sautille sur « Burattino Telecomandato », et « Un amore grande » le rend romantique à souhait. Beau moment ce duo avec sa fille Clara Ghinazzi « Centro del mondo » où il l’invite à danser avec un petit baiser en prime.

Après l’hommage à sa maman et ce beau moment d’émotion, l’ambiance monte d’un cran avec « Tornero ». Toute la salle chante et se dandine sur ce slow d’enfer, évidemment ! Et la célébrissime « Sarà perché ti amo », écrite pour Ricchi et Poveri en 1981, fait un tabac.

Il invite quelques femmes à monter sur scène pour chanter « Gelato chocolato », chanson propice pour danser à ses côtés et les selfies pleuvent autour de lui…