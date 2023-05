Mauvaise opération pour David Goffin: il va quitter le Top 100 après sa défaite en demi-finale au Challenger d’Aix-en-Provence

Goffin, 95e mondial, s’est incliné en deux sets 6-4, 6-2 contre l’Américain Tommy Paul, 17e mondial et tête de série N.1. La rencontre a duré 1 heure et 26 minutes.

En finale, Paul affrontera le vainqueur du match entre l’ancien N.1 mondial britannique Andy Murray, désormais 52e à l’ATP et tête de série N.5, et le Français Harold Mayot, 241e mondial et repêché en tant que ’lucky loser’.