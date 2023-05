À Ere, le RAVeL sera aménagé pour la fin de l’été

Le projet est pourtant sur les rails comme l’a confirmé l’échevin de la Mobilité, Jean-François Letulle, à nos confrères du Courrier de l’Escaut. Cette piste sera prête pour la fin de l’été, le tronçon prévu entre Willemeau et Ere a été abandonné pour conserver le terrain de tennis dans le centre du village d’Ere. La liaison cyclable entre Ere et Tournai empruntera les traces de l’anncien chemin de fer, le RAVeL sera large de trois mètres. Nos confrères de l’Avenir indiquent encore que d’autres liaisons sont prévues

Si le tronçon entre Ere et Tournai est probablement celui qui fait le plus jaser, d’autres liaisons RAVeL sont prévues d’ici la fin de l’année. L’échevin de la Mobilité a cité la piste d’environ un kilomètre entre Tournai Expo et la rue du 24 Août, une autre du côté de Warchin et enfin celle du pont Morel pour rejoindre la gare tournaisienne. L’objectif de l’échevin écolo est de donner un coup de boost à la pratique du vélo en proposant des alternatives en dehors des grands axes.