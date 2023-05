«S.W.A.T.»: la série de Shemar Moore n’aura pas de saison 7

Le couperet vient de tomber, CBS, qui diffuse « S.W.A.T. » aux États-Unis a décidé de ne pas commander de septième saison de sa série policière. La chaîne n’a pas souhaité expliquer cette décision, mais comme le rappelle Deadline, il pourrait s’agir d’une décision financière, concernant la série la plus chère de son catalogue. Et les audiences, en évolution constante depuis des années, n’auront pas été suffisantes pour faire la différence. Le magazine spécialisé explique par ailleurs que la chaîne a eu du mal à trouver un accord suffisamment rentable avec Sony Pictures TV, qui produit les épisodes, avant de lui en confier la distribution. CBS préférerait ainsi miser sur deux nouvelles fictions, lancées ces derniers mois, et bien reçues par le public. Selon Deadline il s’agirait d’un remake de « Matlock », mené par Kathy Bates, dans le rôle-titre ; et « Elsbeth », un nouveau spin-off de « The Good Fight », surfant sur le succès du premier, « The Good Fight ».

Un espoir subsiste pour les fans de « S.W.A.T. », qui souhaiteraient voir la série récupérée par une autre chaîne, ou une plateforme de streaming. c’est en tout cas ce que semble penser Shemar Moore, la star principale de la série, si on en croit la vidéo qu’il vient de publier sur son compte Instagram. « Je suis très triste. (…) Ça n’a pas de sens. Lisez les articles, nous sommes la meilleure série dans notre plage horaire. (…) Nous avons fait tout ce qu’il fallait. » a-t-il déploré.